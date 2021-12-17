رئيس وزراء بريطانيا يحذر: موجة خطيرة من متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يمثل تهديدا خطيرا للغاية؛ حيث إن بلاده تشهد قدوم موجة خطيرة للغاية من المتحور.





وأضاف جونسون - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" البريطانية - أن أفضل شىء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين توخى الحذر، ويجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بإجراءات حضور حفلات عيد الميلاد.

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