بوتين: لقاح «سبوتنيك V» الروسى فعال ضد متحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن لقاح "سبوتنيك V" يتمتع بفعالية فى مكافحة سلالة "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه فى المستقبل القريب سيقدم المختصون الروس نتيجة نهائية حول هذا الأمر.





وقال بوتين خلال مؤتمر الاتحاد الروسى للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الجمعة، "إن لقاح (سبوتنيك V) يعمل بشكل جيد، وربما يكون أكثر فاعلية من اللقاحات الأخرى فى مكافحة أوميكرون"، مضيفا "سيقدم الخبراء الروس خلال الأيام القليلة القادمة تقييما حول ذلك"، موضحا أن بلاده يمكنها مشاركة الآخرين باللقاحات الموجودة لديها بالفعل من خلال لقاح التطعيم المعزز، بما فى ذلك البلدان الأوروبية، إذا كانت لديهم بالطبع مثل هذه الضرورة والرغبة. ولفت الرئيس الروسى إلى أن بلاده مستعدة لإطلاع الدول الأخرى على نتائج الدراسة المتوفرة لديها حول متحور "أوميكرون"، مؤكدا استعداد موسكو أيضا لتقديم لقاح "سبوتنيك لايت" للدول الأخرى بهدف استخدامه من أجل التطعيم المعزز. وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى أعلن مؤخرا أن دراسات مركز "جاماليا" العلمى تثبت أن لقاح "سبوتنيك V" يوفر تأثيرا تعديليا ثابتا من الأجسام المضادة لسلالة "أوميكرون" ويحمى من الحالات الشديدة للمرض ومن دخول المستشفى.

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