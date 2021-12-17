جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى الفلبين، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 24 شخصًا، جراء الإعصار "راى" الذى ضرب البلاد أمس الخميس، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 5 ملايين شخص.





وحسبما ذكرت الشرطة الفلبينية والمسؤولون المحليون، كان 12 من ضحايا الإعصار ينتمون إلى إقليم سيبو، وسط البلاد، وبينهم شخص من كوريا الجنوبية. وحسبما ذكر المسؤولون فى رابطة التعاونيات الكهربائية الريفية الفلبينية، أدى الإعصار كذلك إلى انقطاع الكهرباء فى 13 إقليمًا وسط وجنوب الفلبين، ما تسبب فى تضرر 5 ملايين شخص على الأقل. ويعد الإعصار "راى" الذى ضرب الفلبين أمس الخميس، هو أقوى إعصار يضرب البلد الآسيوى خلال العام الجارى، خصوصا وأنه اجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية بعد منتصف الليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين: راى يقتل 24 ويقطع الكهرباء عن 5 ملايين شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.