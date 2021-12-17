60 إصابة بأوميكرون في لبنان

60 إصابة بأوميكرون في لبنانسجلت السلطات الصحية في لبنان نحو 60 إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" الجديد، فيما تتواصل التحقيقات بشأن وجود اعداد كبيرة من حالات الاصابة بالمتحور .

وكشف مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية في بيان عن "نحو 60 إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في لبنان" .. موصياً بالالتزام بالاجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي الكارثة المقبلة.

وقال بيان المختبر "في الرابع من شهر كانون الأول الجاري، تبين للباحثين في مختبر تشخيص الكورونا التابع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وجود أول حالتين مصابتين بمتحور "أوميكرون" في لبنان تم اكتشافها عبر تقنية الـPCR المطورة في المختبر وتأكيدها لاحقا عبر فك الشيفرة الجينية الكاملة".

وأضاف "واليوم، ومع ارتفاع عداد الإصابات بكورونا، يؤكد الباحثون في المختبر نفسه أن عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" ارتفع ليبلغ 60 إصابة مؤكدة سجلت لوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة الأميركية" .

واشار الى ان "الباحثين يتحدثون أيضاً عن وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في لبنان وأن اكتشاف انتشار المتحور الجديد هو مسألة وقت فقط".