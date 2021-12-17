اسكتلندا تسجل 690 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأضافت ستارجن فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" آخذة فى الارتفاع بشكل كبير، مع تضاعف الحالات كل يومين إلى ثلاثة أيام، موضحة أنه تم تسجيل 4336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى البلاد و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحذرت ستارجن من أن متحور "أوميكرون" يعد أكثر عدوى من المتحورات السابقة لفيروس "كورونا" وأن فرص الإصابة به أعلى بكثير من متحور "دلتا".
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