الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443 للزائرين والمقيمين إلكترونيًا

الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443 من أهم الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وخاصة مالكي السيارات وسائقي المركبات المختلفة، حيث تساعد هذه الخدمة المواطنين في معرفة المخالفات التي تم تسجيلها عليهم، كما تساعدهم في معرفة قيمة الغرامة المالية اللازم تسديدها وكذلك موعد وطريقة سدادها تجنباً للمسائلة القانونية، كما يحق لكافة الأفراد سواء كانوا من المقيمين أو الزائرين الاستفادة من هذه الخدمة بدون أي عوائق، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443 للمقيمين والزائرين، كما سنتعرف على جدول رسوم المخالفات المرورية اللازم سدادها 2022.

الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443

أصبح بإمكان كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443 إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة النقل السعودية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ خدمات الوزارة ” الظاهرة في أعلى الصفحة، ومنها قم باختيار أيقونة “ الخدمات الاستعلامية “.

” الظاهرة في أعلى الصفحة، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. ثم قم بعد ذلك بالضغط على خدمة “ الاستعلام عن المخالفات المرورية “.

“. سوف يقوم النظام بعرض طريقتين للاستعلام الطريقة الأولى وهي الاستعلام عن طريق رقم المخالفة المرورية وتتمثل الخطوات في الآتي:

في البداية قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي: (رقم المخالفة – رمز التحقق المرئي الظاهر أسفل الخانات). بعد ذلك قم بالضغط على زر “انا لست روبوت“. وأخيراً قم بالضغط على زر “استعلام“، سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة المخالفات المسجلة عليك.

الطريقة الثانية وهي طريقة الاستعلام عن طريق رقم الإثبات وتتمثل خطوات الاستعلام في النقاط التالية:

أولاً قم بإدخال نوع الإثبات سواء كان تابع لأفراد أو لشركة. بعد ذلك قم بإدخال رقم الإثبات، ورمز التحقق المرئي. ثم قم بالنقر على زر “انا لست روبوت“. في النهاية قم بالنقر على زر “استعلام“.

سوف تظهر كافة المعلومات حول رقم الإثبات كالمخالفات والغرامات التي تم فرضها عليك.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين 2022

عادة ما يتم إصدار بعض المخالفات المرورية على الزائر أثناء تواجده داخل المملكة العربية السعودية، لذلك قامت وزارة النقل بإتاحة الفرصة أمام الزائرين للاستعلام عن المخالفات المسجلة ضدهم وذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولاً قم بزيارة موقع منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت.

ثم بقم باختيار خدمة “ الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين ” من قائمة الخدمات الاستعلامية.

” من قائمة الخدمات الاستعلامية. بعد ذلك قم بتحديد نوع الوثيقة التي سيتم الاستعلام بها سواء كانت رقم الهوية الوطنية أو رقم جواز السفر أو رقم الإقامة أو رقم الحدود.

بعد الانتهاء من تحديد الوثيقة قم بإدخال بياناتها وهي رقم الوثيقة ورمز التحقق المرئي.

وأخيراً قم بالضغط على زر “عرض“.

سوف تظهر كافة المخالفات التي تم تسجيلها على الزائر في الحال.

كم رسوم مخالفات وزارة النقل 1443

تسهيلاً على كافة المواطنين فقد قامت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضع جدول خاص برسوم المخالفات المرورية وتختلف القيمية المالية وفقاً لنوع المخالفة، وفيما يلي جدول يضم أغلب المخالفات وقيمتها المالية.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة الاستعلام عن مخالفات وزارة النقل 1443 للمقيمين والزائرين، كما تعرفنا على جدول رسوم المخالفات المرورية بعد التعديل 2021.