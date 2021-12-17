“استعلم” عن طريقة اصدار الهوية الوطنية من خلال تعريف فرد الأسرة 1443

طريقة اصدار الهوية الوطنية تتيح منصة أبشر الإلكترونية للمقيمين والمواطنين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات بسرعة وسهولة، مما يلغي الحاجة إلى إضاعة الوقت في السفر إلى مؤسسات متعددة لأداء الخدمات الورقية، يوفر أبشر خدمة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية من خلال التعريف بأحد أفراد الأسرة إلكترونيًا وتحديد مجموعة من المتطلبات الأساسية، يجب أن تكون المنصة متاحة من أجل إنهاء الخدمة؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسمح المنصة بالتحديث الدوري للبيانات الشخصية من أجل تسهيل الاتصال من خلالها.

ما هي خدمة أبشر لإصدار بطاقة الهوية الوطنية؟

من خدمات أبشر السريعة والسهلة التعرف على أحد أفراد الأسرة من أجل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، والتي تتيح للوالدين التعرف على أحد أفراد الأسرة مع صورة مرفقة من أجل الحصول على موعد في أحد فروع الأحوال المدنية دون الحاجة إلى ذلك، مع مرافقة الرغبة في إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

على الرغم من السهولة التي يمكن بها إتمام هذه الخدمة، أوضحت منصة أبشر أن هناك بعض المتطلبات، من بينها أن يكون الفرد بين سن 10 و 15 عامًا، وأن إصدار الهوية اختياري في هذه الحالة، وأنه لا يمكن تحديد أولئك الذين لديهم بالفعل هوية وطنية أو الذين تم الاعتراف بهم.

الجدير بالذكر أن إصدار الهوية الوطنية أصبح ضروريًا للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، ونتيجة لذلك، حددت المملكة مواعيد نهائية لمنح الهويات الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين إنهاء العملية في الوقت المحدد. .

طريقة اصدار الهوية الوطنية

تعد خدمة التعرف على أفراد الأسرة من خلال منصة أبشر الإلكترونية من الخدمات البارزة التي تساعد في إتمام إصدار الهوية الوطنية عن طريق حجز موعد في أحد فروع الأحوال المدنية الأقرب إليك دون الحاجة لمرافقة وأوضحت أبشر أنه يمكن استكمال خدمة تحديد الهوية للأفراد وعائلاتهم باتباع الخطوات التالية: