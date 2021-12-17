كيفية التسجيل فى اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 -ثقفني

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل لامتحان الترخيص المهني تخصص 1443 للمعلمين والمعلمات في الوظائف التعليمية المسجلين عبر رابط نظام الترخيص المهني، إنها وثيقة رسمية تسمح للمعلم بممارسة وظيفته بكفاءة، وهو مطلب، حيث لا يمكن للمدرس ممارسة مهنته أو التقدم إلى مستويات أعلى دون الحصول على ترخيص مهني.

كيف يمكنني التسجيل في امتحان الترخيص المهني؟

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل لامتحان الترخيص المهني عبر عنوان URL الخاص بنظام الترخيص المهني tpl.etec.gov.sa، حيث يمكن للمستخدمين اتباع تعليمات التسجيل في اختبار التخصص للحصول على ترخيص مهني عادي:

رابط لنظام الترخيص المهني للتسجيل .

اختر اختبار التخصص بعد اجتياز اختبار الترخيص المهني.

اعمل على التقاط البيانات التي حصلت عليها.

العمل على تحديد مكان وتاريخ الاختبار.

حدد خيار دفع رسوم الاختبار.

بعد دفع الرسوم الخاصة بك، انقر فوق تسجيل.

جداول امتحانات التراخيص المهنية

وقد حددت هيئة تقييم التعليم والتدريب بالفعل مواعيد نهائية للتسجيل، وكذلك مواعيد بدء وانتهاء اختبار الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات الذين يسعون للحصول على رخصة مهنية.

تبدأ فترة التسجيل في اختبار تخصص الترخيص المهني، اليوم الاثنين 24 ربيع الثاني 1443 هـ. في 17/7/1443 هـ سيبدأ اختبار تخصص الرخصة المهنية في المقر الرئيسي المحدد في 25/7/1443 هـ ينتهي الامتحان التخصصي.

مستويات الشهادة المهنية المعلم والمعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير هي المستويات الأربعة المعتمدة للترخيص المهني التي يمكن الحصول عليها من قبل أولئك الذين يستوفون متطلبات كل مستوى من حيث المؤهل التعليمي وسنوات الخبرة واجتياز المستوى التعليمي واختبار الرخصة المهنية فيما يلي مراحل الترخيص: