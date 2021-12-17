وفاة رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم

جدة - نرمين السيد - ويعد ماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة "ماجد الفطيم" المتخصصة فى مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فى العام 1992.

وعمل ماجد الفطيم على تغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم"، وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف.

وتمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوّق و13 فندقًا، و4 مشاريع مدن متكاملة.. بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.