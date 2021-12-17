التعاون الإسلامى ترحب بإقرار النواب الأمريكى لقانون مكافحة الإسلاموفوبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، بإقرار مجلس النواب الأمريكى، لقانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولى، الذى يعد خطوة مهمة لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحريض على الكراهية والتعصب والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد.





وأشادت الأمانة العامة - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - بقرار إنشاء مكتب فى وزارة الخارجية الأمريكية وتعيين مبعوث خاص لمراقبة ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، معربةً عن تطلعها إلى التعاون مع هذا المبعوث. وجددت الأمانة العامة للمنظمة، دعوتها للمجتمع الدولى من أجل توحيد الجهود لتعزيز التفاهم والتعايش السلمى والوئام بين جميع الأديان

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