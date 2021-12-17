جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية : "نبارك لشعبنا الأيزيدى عيد الصوم روژيت ئيزى، متمنين لهم السعادة والهناء فى العام الجديد فى بلدهم العراق".

وأضاف الكاظمى خلال التغريدة أننا نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة، ونحن ماضون فى فرض سلطة الدولة والقانون فى سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء العراق : ماضون بمكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة فى سنجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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