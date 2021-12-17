رابط التقديم فى برنامج فخور للخريجين وزارة الدفاع لحديثي التخرج وأهم الشروط المطلوبة

التقديم فى برنامج فخور للخريجين وزارة الدفاع لحديثي التخرج لكل من النساء والرجال للعمل فى الوزارة فى الوظائف الإدارية، حيث يكون تلك الوظائف متاحة فقط لحملة شهادة البكالريوس والماجستير فى المملكة، ولكن يقوم المتقدم بالحصول على دورة تدريبية لمدة ستة أشهر وبعدها يقوم بالحصول على الوظيفة.مواعيد التسجيل فى برنامج فخور للخريجين وزارة الدفاع
قامت الوزارة بتوفير هذا البرنامج لتوفير للمواطنين فى المملكة عدد من الوظائف ويكون التسجيل فى هذا البرنامج متاح من الأن وحتي نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتبدا الدورة التدريبية فى البرنامج فى يوم 23 يناير من العام القادم، والتخصصات المطلوبة فى البرنامج هي:
- التدقيق الداخلي.
- علوم التخطيط الاستراتيجي والتواصل.
- أدارة المشتريات.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
وضعت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التى يجب إن تتوافروذلك لأن يتم التسجيل فى البرنامج حيث تتلخص هذه الشروط فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ونشأ وتربي فى المملكة.
- إن يكون حاصل على شهادة البكالريوس فى الجامعة أو الماجستير.
- يجب إن لا يقل التقدير العام بالمتقدم عن جيد جداً عند التقديم فى هذا البرنامج.
- يشترط إن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة فى تاريخ التقديم.
- يجب إن يكون قد حصل على شهادة علمية معترف بها فى المملكة.
- أذا كان حاصل على شهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة فى وزارة الدفاع.
تتم عملية التسجيل فى ذلك البرنامج إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة متنوعة من الخطوات وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الانتقال إلى موقع برنامج فخور على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة التسجيل فى البرنامج.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات من الأسم ثم رقم الهوية وتاريخ المؤهل الدراسي.
- تقوم باختيار التخصص المتقدم له من قائمة التخصصات.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على زر التسجيل.
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التقديم فى برنامج فخور للخريجين وزارة الدفاع لحديثي التخرج لكل من النساء والرجال للعمل فى الوزارة فى الوظائف الإدارية، حيث يكون تلك الوظائف متاحة فقط لحملة شهادة البكالريوس والماجستير فى المملكة، ولكن يقوم المتقدم بالحصول على دورة تدريبية لمدة ستة أشهر وبعدها يقوم بالحصول على الوظيفة.مواعيد التسجيل فى برنامج فخور للخريجين وزارة الدفاع
قامت الوزارة بتوفير هذا البرنامج لتوفير للمواطنين فى المملكة عدد من الوظائف ويكون التسجيل فى هذا البرنامج متاح من الأن وحتي نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتبدا الدورة التدريبية فى البرنامج فى يوم 23 يناير من العام القادم، والتخصصات المطلوبة فى البرنامج هي:
- التدقيق الداخلي.
- علوم التخطيط الاستراتيجي والتواصل.
- أدارة المشتريات.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
وضعت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التى يجب إن تتوافروذلك لأن يتم التسجيل فى البرنامج حيث تتلخص هذه الشروط فى مجموعة السطور التالية:-
- يشترط إن يكون المتقدم لهذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ونشأ وتربي فى المملكة.
- إن يكون حاصل على شهادة البكالريوس فى الجامعة أو الماجستير.
- يجب إن لا يقل التقدير العام بالمتقدم عن جيد جداً عند التقديم فى هذا البرنامج.
- يشترط إن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة فى تاريخ التقديم.
- يجب إن يكون قد حصل على شهادة علمية معترف بها فى المملكة.
- أذا كان حاصل على شهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة فى وزارة الدفاع.
تتم عملية التسجيل فى ذلك البرنامج إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة متنوعة من الخطوات وهي تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الانتقال إلى موقع برنامج فخور على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة التسجيل فى البرنامج.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات من الأسم ثم رقم الهوية وتاريخ المؤهل الدراسي.
- تقوم باختيار التخصص المتقدم له من قائمة التخصصات.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على زر التسجيل.
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