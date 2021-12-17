موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443 ديسمبر 2021 للعسكريين والمدنيين

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موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443 ، موعد صرف راتب التقاعد الجديد ، هي ما اهم المواعيد التي ينتظرها المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وفي هذا المقال سوف نجيب علي اسأله الكثير منكم عن هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم وكذلك السؤال الأهم والأكثر بحثا علي منصات الأنترنت وهو متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر والإجابة هي أن راتب التقاعد سوف يصرف يوم الأحد 26 من ديسمبر 2021 الموافق 22 من جمادي الأول 1443 وهو موعد صرف راتب تقاعد شهر ديسمبر لهذا العام حيث تعتمد وزارة المالية في المملكة العربية السعودية جدول رواتب المتقاعدين في أول كل عام ميلادي حتي يتم التعرف علي مواعيد الصرف من قبل كحق أصيل من حقوقه.
وراتب التقاعد العسكري والمدني عبارة عن رواتب يتقاضاها الأفراد بعد طلوعهم علي المعاش بعد قضاء خدمتهم أو مدة توظيفهم ويتم صرف لهم معاش تقاعدي بعد انتهاء فترة خدمتهم في العمل العسكري أو العمل المدني وتختلف المبالغ المالية فيما بينهم علي حسب الخبرات والرتب للعسكرين والدرجات للمدنيين وكذلك المؤهلات التعليمية الحاصل عليها كل فرد منهم وكذلك يوجد منهم من ضمن القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسة العسكرية وهي تختلف في الراتب من مؤسسة لأخري.موعد صرف راتب التقاعد الجديد
وللتيسير علي المواطنين تضع المملكة العربية السعودية جدول مواعيد صرف رواتب التقاعد 1443 كل أول عام حتي يتعرف الفرد علي موعد صرف رواتب معاش المتقاعدين وللاستغناء عن البحث المتكرر عن استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل واليكم الجدول كالاتي :
- يتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأحد 26 ديسمبر لعام 2021 الموافق 22 جمادي الأول 1443.
- يتم صرف راتب شهر يناير يوم الثلاثاء 25 يناير لعام 2022 الموافق 22 جمادي الأخر 1443.
- يتم صرف راتب شهر فبراير يوم الخميس 24 فبراير لعام 2022 الموافق 23 رجب 1443.
- يتم صرف راتب شهر مارس يوم الخميس 24 مارس لعام 2022 الموافق 21 شعبان 1443.
- يتم صرف راتب شهر أبريل يوم الاثنين 25 أبريل لعام 2022 الموافق 24 رمضان 1443.
- يتم صرف راتب شهر مايو يوم الأربعاء 25 مايو لعام 2022 الموافق 24 شوال 1443.
- يتم صرف راتب شهر يونيو يوم الأحد 26 يونيو لعام 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443.
- يتم صرف راتب شهر يوليو يوم الاثنين 25 يوليو لعام 2022 الموافق 26 ذو الحجة 1443.
- يتم صرف راتب شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس لعام 2022 الموافق 27 محرم 1444.
هذا وقد اطلعناكم علي مواعيد صرف راتب التقاعد لمعاش العسكريين والمدنيين المتقاعدين لهذا العام الميلادي والهجري والتي أقرتها ووضعتها وزارة المالية السعودية حتي يتحقق كل فرد ومواطن من اليوم الذي سوف يصرف فيه المعاش التقاعدي له.
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موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1443 ، موعد صرف راتب التقاعد الجديد ، هي ما اهم المواعيد التي ينتظرها المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وفي هذا المقال سوف نجيب علي اسأله الكثير منكم عن هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم وكذلك السؤال الأهم والأكثر بحثا علي منصات الأنترنت وهو متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر والإجابة هي أن راتب التقاعد سوف يصرف يوم الأحد 26 من ديسمبر 2021 الموافق 22 من جمادي الأول 1443 وهو موعد صرف راتب تقاعد شهر ديسمبر لهذا العام حيث تعتمد وزارة المالية في المملكة العربية السعودية جدول رواتب المتقاعدين في أول كل عام ميلادي حتي يتم التعرف علي مواعيد الصرف من قبل كحق أصيل من حقوقه.
وراتب التقاعد العسكري والمدني عبارة عن رواتب يتقاضاها الأفراد بعد طلوعهم علي المعاش بعد قضاء خدمتهم أو مدة توظيفهم ويتم صرف لهم معاش تقاعدي بعد انتهاء فترة خدمتهم في العمل العسكري أو العمل المدني وتختلف المبالغ المالية فيما بينهم علي حسب الخبرات والرتب للعسكرين والدرجات للمدنيين وكذلك المؤهلات التعليمية الحاصل عليها كل فرد منهم وكذلك يوجد منهم من ضمن القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسة العسكرية وهي تختلف في الراتب من مؤسسة لأخري.موعد صرف راتب التقاعد الجديد
وللتيسير علي المواطنين تضع المملكة العربية السعودية جدول مواعيد صرف رواتب التقاعد 1443 كل أول عام حتي يتعرف الفرد علي موعد صرف رواتب معاش المتقاعدين وللاستغناء عن البحث المتكرر عن استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل واليكم الجدول كالاتي :
- يتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأحد 26 ديسمبر لعام 2021 الموافق 22 جمادي الأول 1443.
- يتم صرف راتب شهر يناير يوم الثلاثاء 25 يناير لعام 2022 الموافق 22 جمادي الأخر 1443.
- يتم صرف راتب شهر فبراير يوم الخميس 24 فبراير لعام 2022 الموافق 23 رجب 1443.
- يتم صرف راتب شهر مارس يوم الخميس 24 مارس لعام 2022 الموافق 21 شعبان 1443.
- يتم صرف راتب شهر أبريل يوم الاثنين 25 أبريل لعام 2022 الموافق 24 رمضان 1443.
- يتم صرف راتب شهر مايو يوم الأربعاء 25 مايو لعام 2022 الموافق 24 شوال 1443.
- يتم صرف راتب شهر يونيو يوم الأحد 26 يونيو لعام 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443.
- يتم صرف راتب شهر يوليو يوم الاثنين 25 يوليو لعام 2022 الموافق 26 ذو الحجة 1443.
- يتم صرف راتب شهر أغسطس يوم الخميس 24 أغسطس لعام 2022 الموافق 27 محرم 1444.
هذا وقد اطلعناكم علي مواعيد صرف راتب التقاعد لمعاش العسكريين والمدنيين المتقاعدين لهذا العام الميلادي والهجري والتي أقرتها ووضعتها وزارة المالية السعودية حتي يتحقق كل فرد ومواطن من اليوم الذي سوف يصرف فيه المعاش التقاعدي له.
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