السعودية في خطر هي و9 دول عربية اخرى بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا “اوميكرون”

من الاخبار المثيرة التي تم تداولها مؤخراً عبر محركات البحث الالكترونية في المملكة العربية السعودية هو ظهور حالة اصابة من فيروس اوميكرون وهو المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي تم الكشف عن ظهوره مؤخرً خلال الاسابيع القليلة السابقة، حيث يعتبر فيروس اوميكرون هو احد الفيروسات المتحورة من فيروس كورونا والمرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة، حيث اكتُشف هذا المتحور لأول مرة منذ ظهوره يوم 9 نوفمبر الماضي من العام الجاري 2021 وكان اول ظهور لة في “بوتسوانا”، وبعد ظهورة مباشرةً ظهرت العديد من الحالات الماصبة الاخرى في بعض دول افريقيا وبعض دول اوروبا وبعض دول اسيا، وفيما يلي نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا المتحور الجديد.

السعودية وبعض الدول الاخرى معرضة للخطر بسبب اوميكرون

تعتبر دولة السعودية هي من احدى الدول التي شهدت حالة اصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “اوميكرون”، وفي سياق الحديث عن ذلك اشارت العديد من التقارير الى ان هذا المتحور ليس بمثابة فيروس مثل فيروس “كوفيد 19″، انما يُعد ويُصنف من الفيروسات الاكثر خطورة وقلق وذلك بناءً على تقارير منظمة الصحة العالية التي اشارت الى انة متحور مثير للقلق، وقد صرحت بذلك تحديداً يوم 21 نوفمبر الماضي 2021، حيث يختلف هذا المتحور عن المتحورات الاخرى وذلك لكونة يحمل العديد من الطفرات الغير عادية والتي تصل الى حوالي “50 طفرة”.

السعودية و9 دول عربية ترصد اصابات بالمتحور الجديد “اوميكرون”

كما ذكرنا لكم انة تم رصد العديد من الاصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا في العديد من الدول الافريقية والاوروبية والاسيوية، وفي الآونة الاخيرة اعلنت السلطات عن رصد العديد من الحالات المؤكد اصابتها بهذا المتحور في العديد الدول العربية، وجائت اسماء هذة الدول كالآتي: