تسجيل 5 اصابات جديدة بمتحور أوميكرون في الأردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، جميعهم قادمون من الخارج.

وقال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ان جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيا في احد فنادق العاصمة عمان، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على متابعة واستقصاء المخالطين، لحين ظهور الفحوصات المخبرية لهم.

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