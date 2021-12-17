أخبار اليمن : استكمال الترتيبات لتدشين حملة التحصين بصنعاء

استكمال الترتيبات لتدشين حملة التحصين بصنعاءاستكمل مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة صنعاء، اليوم، ترتيبات تدشين الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وإعطاء فيتامين "أ"، المزمع تنفيذها يوم غدٍ السبت.

تستهدف الحملة، على مدى ستة أيام، 229 ألفاً و968 طفلاً وطفلة من عمر ستة أشهر إلى عشر سنوات، في مديريات الحصن وجحانة وبني مطر وهمدان وأرحب والحيمة الداخلية وبني حشيش.

وتفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور محمد المنصور، ومدير برنامج الحصبة في الوزارة، الدكتور محمد إبراهيم، مستوى ترتيبات تدشين الحملة في المديريات المستهدفة في المحافظة.

وشدد على ضرورة تعزيز التوعية بأهمية وقاية الأطفال من الأمراض القاتلة بحسب برامج وزارة الصحة، وحشد التأييد لدعم الحملة بما يكفل وصول اللقاح إلى الأطفال المستهدفين في جميع مديريات المحافظة.

وحثّ العاملين والمتطوعين على العمل بمسؤولية لتنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة لمواجهة انتشار مرض الحصبة في أوساط المجتمع ومضاعفات الإصابات التي تبقى آثارها على صحة الفرد طيلة حياته.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة، الدكتور المنتصر، أن الحملة ينفذها 800 عامل متحرك و58 ثابتاً و102 مشرف و429 فريقاً، بينهم 29 فريقاً ثابتاً.

ولفت إلى أنه سيتم تطعيم 207 آلاف و805 أطفال عبر العاملين والفرق المتحركة، و22 ألفاً و162 طفلاً عبر فرق ثابتة.

ونوّه الدكتور المنتصر بجهود وزارة الصحة في دعم تنفيذ الحملة الطارئة لوقاية وحماية الأطفال، والحفاظ على مناعة مرتفعة بين الفئات العمرية من ستة أشهر إلى عشر سنوات .. حاثاً الآباء والأمهات على التعاون مع فرق الحملة، وتطعيم أبنائهم في المرافق الصحية والمدارس والمواقع المحددة.