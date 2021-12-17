أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدة

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 127 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات تحليق 10 طائرات حربية في أجواء حيس والفازة والجبلية، و23 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجراحي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، و13 خرقاً بقصف مدفعي و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

