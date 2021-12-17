صورة.. شاب لبناني يترك رسالة "مؤثرة" قبل انتحاره

رمى شاب يبلغ من العمر 23 عاما، الجمعة، في بلدة معركة الواقعة بالجنوب اللبناني، نفسه من الطابق السابع لإحدى المباني.

وعملت عناصر من الدفاع المدني على نقله على وجه السرعة إلى مستشفى جبل عامل في مدينة صور، إلا أنه فارق الحياة واتضح أنه أقدم على الانتحار.

وقالت مصادر إنه جرى نقل المواطن بحالة إنعاش قلبي رئوي، بعدما رمى نفسه عن سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات.

وعثر في جيبه على ورقة كتب عليها "سامحني يا أبي الموت مرة واحدة أفضل من الموت كل العمر".

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا، يعد الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثنِ تداعياته أية طبقة اجتماعية.

وبسبب انهيار العملة اللبنانية، خسر عشرات آلاف المواطنين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية. كما أصبح نصف اللبنانيين يعيشون تقريبا تحت خط الفقر.