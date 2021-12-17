الاتحاد الأوروبى: إعلان قيس سعيد الجدول الزمنى للإصلاحات فى تونس مرحلة مهمة

جدة - نرمين السيد - اعتبر الاتحاد الأوروبى أن إعلان الرئيس التونسى قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الجارى الخاص بمواعيد سياسية مهمة فى البلاد ومنها إجراء انتخابات تشريعية، يعد مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتى.





وجاء فى البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبى أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها فى القيم والمبادئ الديمقراطية وأيضا لشموليتها وشفافيتها.

وجدد التكتل الأوروبى حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم الجمعة، دعمه لتونس فى مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة فى البلاد، ودعمه لها فى إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبى عزمه دعم تونس كشريك مقرب على طريق توطيد الديمقراطية فى وقت سيدعى فيه الشعب التونسى إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة.

وقال الاتحاد إنه يتابع باهتمام الوضع فى البلاد، ذاكرا أهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد أعلن مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر الجارى، فى خطاب توجه به إلى الشعب - عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات فى شهر يوليو من سنة 2022 وإطلاق استشارات حول الإصلاحات المطلوبة بالإضافة إلى تشكيل لجنة ستتولى التأليف بين مجمل المقترحات والنظر فى العديد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.