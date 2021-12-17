الدنمارك تعلن عزمها إغلاق العديد من الأماكن العامة لمواجهة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، مساء اليوم، أن هذا التطور يأتى فى ظل الأرقام القياسية لـ حالات كورونا فى الدنمارك خاصة بسبب متحور "أوميكرون" الجديد القابل للانتقال بشكل كبير.
وأوضحت كوبنهاجن أن الدنمارك سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 11 ألف حالة إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما فى ذلك أكثر من 2500 حالة إصابة بـ"أوميكرون".
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