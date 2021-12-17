وزير الخارجية النمساوى يبحث مع مسؤولة أوروبية قضايا حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال شالينبرج فى تصريح، إن قضايا حرية التعبير والمساواة بين الجنسين والهجرة كانت محور النقاش.
وفى سياق متصل، عقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى اليوم الجمعة، مؤتمرًا افتراضيًا بمناسبة اليوم الدولى للمهاجرين لعام 2021 حول "فهم الاتجاهات العامة للهجرة".
واستضاف المؤتمر مكتب منسق الأنشطة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وناقش التحديات الناشئة عن الخطاب العدائى المتزايد حول الهجرة والمهاجرين إلى جانب فهم المواقف تجاه المهاجرين، وتجاوز حالة الاستقطاب والانقسام فى المجتمع.
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