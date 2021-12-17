الجمعية السعودية للتمريض تنظم مؤتمر آفاق جديدة لمهنة التمريض

جدة - نرمين السيد - تنظم الجمعية السعودية للتمريض، يومى 28 و29 ديسمبر الجارى، فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الأول للجمعية بعنوان "آفاق جديدة لمهنة التمريض فى السعودية: الطريق نحو رؤية 2030"، حضوريا وافتراضيا عبر المنصة الافتراضية للمؤتمر، برعاية وزير الصحة، رئيس المجلس الصحى السعودى، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.





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