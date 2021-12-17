نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر القرارات التي أصدرها ماجد الفطيم قبل ساعات من وفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقينا منذ قليل خبر وفاة رجل الأعمال الإماراتي المشهور ماجد فطيم وذلك عبر مصادر مقربة من عائلته، وفور انتشار الخبر على مواقع البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة؛ فقد خيم الحزن الأجواء، فقد كان يتابعه الكثير من رواد السوشيال ميديا، حيث ينتظرون التعرف على آخر أخباره ومشاهدة أحدث الصور التي يقوم بتحميلها لحظة بلحظة، لذا فهم يرغبون في التعرف على آخر القرارات التي أصدرها ماجد الفطيم قبل وفاتهن والبعض لآخر يرغب في التعرف على سبب الوفاة، وهو ما سنتعرفه خلال الفقرات التالية.

آخر القرارات التي أصدرها ماجد الفطيم قبل وفاته

وبعدما تلقى العالم العربي خبر وفاة رجل الأعمال المشهور ماجد الفطيم، فقد رغب الكثير من متابعيه في التعرف على آخر القرارات التي أصدرها ماجد الفطيم قبل وفاته، حيث كشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم عن القرارات الأخيرة التي صرح بها رجل الأعمال المشهور قبل وفاته، حيث دونها في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن ماجد الفطيم قد قرر توظيف 3000 مواطن لدى مختلف المشروعات والمشاريع المالكة له، كما استكمل بن راشد حديثه:

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، آمين.

سبب وفاة ماجد الفطيم رجل الأعمال الإماراتي

وبعدما تعرفنا على آخر القرارات التي أصدرها رجل الأعمال ماجد الفطيم، فنود الإعلام بأنه كان يعاني منذ شهور من مرض ما، وعند اشتداد المرض عليه اليوم، توفي في الحال، ونريد التنويه بأن ماجد الفطيم يعتبر من أهم وأشهر الشخصيات المحبوبة والشهيرة، فإجمالي ثروته لدى عام 2017 وصلت حتى 11 مليار دولار.

فهو مالك مجموعة ماجد الفطيم، والتي تتسم شركاته بحضورها وضخامتها، فهو يمتلك 12 فندق، 21 مركز تسوق، و3 مشروعات كاملة إلى جانب العديد من المشروعات التي يتم تشييدها الآن، كما أنه يدير 148 شاشة سينمائية في صالات فوكس سينما فضلاً عن 31 مركز متعلق بالترفيه العائلي والذي يسمى ماجيك بلانيت.