انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وفاته .. السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب متاجر كارفور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رحل عن عالمنا اليوم رجل الأعمال الإماراتي الملياردير ماجد الفطيم صاحب متاجر كارفور في 15 دولة، والذي قام خلال حياته بعمل العديد من الإنجازات التي جعلته ثالث أغنياء العرب منها ماجد الفطيم العقارية وماجد الفطيم أوريكس، وماجد الفطيم لتجارة التجزئة، وماجد الفطيم لإدارة الأصول، وغيرها من المشاريع الكبرى التي مكّنته من تحقيق الإنجازات والنجاحات الكبيرة، فضلًا عن ثروته التي وصلت إلى 10.6 مليار دولار أمريكي وفقًا لاحصائيات عام 2020، في السياق التالي بعد وفاته اليوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021 نقدم لكم السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم رحمة الله عليه.

وفاة ماجد الفطيم

اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 تم التصريح عبر الصفحة الرسمية لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وفاته، حيث تم التصريح قولًا:

بمزيد من الحزن والأسى ننعي إليكم السيد ماجد محمد الفطيم

وقد نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم السيد ماجد الفطيم رجمة الله عليه على الصفحة الرسمية على تويتر

السيرة الذاتية لرجل الأعمال ماجد الفطيم

هو الملياردير الإماراتي صاحب مجموعة الفطيم الشهيرة، وبالرغم من ذياع صيته في الأعمال، إلا أنه كان بعيدًا عن الإعلام، وكان معروفًا بسيرته الطيبة وحبه لعمل الخير، وأبرز اللقطات في حياته كانت:

عمل في بداية الأمر موظفًا في بنك عمان.

رفض العمل مع والده وعمه في تجارة اللؤلؤ والأخشاب.

حصل على توكيل سيارات تويوتا اليابانية عام 1955 بعد سفره لدولة اليابان.

قام والده وعمه حمد ومحمد الفطيم بدعمه، وقد تم إنشاء شركة باسمهم “شركة حمد ومحمد الفطيم” لتكون بالشراكة بين ماجد وابن عمه عبد الله الفطيم.

كان واحدًا من الوفد الممثل في المجلس الوطني الاتحادي، والذي قام باختياره الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وقد قام ماجد الفطيم بتوكيل تلك المهمة لابن عمه آنذاك لعدم اغراء السياسة له.

ماجد الفطيم يمتلك طائرة خاصة من النوع Gulfstream G650 تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار أمريكي.

كما أنه يمتلك يخت له قيمته تبلغ 250 مليون دولار تحت إسم Quattroelle.

يملك طائرة أخرى من النوع Dassault Falcon 7X تبلغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.

يمتلك 20 مركز تسوق تابعة لمجموعة ماجد الفطيم و3 مدن متكاملة و12 فندق، إلى جانب العديد من المشاريع تحت الإنشاء.

مراكز التسوق بمجموعة ماجد الفطيم

عُرف ماجد الفطيم بحبه لمجال العقارات والتجارة، وقد أنشأ عدد من مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، أبرزها:

سيتي سنتر.

مول الإمارات.

ماي سيتي سنتر.

4 مجمعات تسوق تم إنشاؤها بالشراكة بينه وبين حكومة الشارقة.

مجموعة ماجد الفطيم كان لها الإمتياز بين الدول العربية لاستخدام اسم كارفور في ثمانية وثلاثون سوق على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا.

أعمال ماجد الفطيم

أبرز أعمال ماجد الفطيم ما يلي: