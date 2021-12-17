وزارة الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور للمواطن السعودي 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بداية عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي لعام 1443،حيث أن تم الإعلان عن ذلك من خلال المواطنين في المملكة العربية السعودية ويبحثون عن كيفية التقديم في حق الضمان الاجتماعي المطور،ممن يملكون الشروط التي تمنحهم حق الاستفادة من المساعدات المالية والمادية المُقدمة من المملكة، ويتم ذلك من خلال رابط مخصص قامت الوزارة القصودة بإطلاقه، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أهم أستهدافاته بعض الأسر الذين لا يستطيعون تحقيق الاكتفاء المادي التام، ويعجزون عن سدّ بعض المتطلبات الضرورية فمن خلال يمكنهم تحسين الوضع الاجتماعي وتحفيز المواطنين في المملكة على زيادة الإنتاجية.

وزارة الموارد البشرية التسجيل في حق الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بالإعلان عن توضيحات بخصوص الرابط الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443،ومن خلال يعمل على دعم فئات المجتمع المختلفة المحتاجة وذوي الدخل المتوسط، وهو متوافق مع أهداف مخطط رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي الجديد خصيصا لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث كل الذين استفادوا من قبل من الضمان الاجتماعي الحالي، سوف يتم نقلهم إلى البرنامج المُطور.

وتم مد مدة التسجيل في الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر سوف يتم وضع سجل موحد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية حتى يتم بناء وتكوين الأسرة المستحقة للإعانة المالية والمادية، وسوف يتم مراعاة احتياجات هذه الأسرة وذوي الدخل المتوسط عموماً، وأيضاً يمكن التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي المرفق حسب طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن يدخل المتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يذهب إلى أسفل الصفحة، ثم ينقر على خيار تسجيل جديد.

يجب أن يكتب المواطن كل معلوماته الشخصية.

يضغط على مربع الموافقة على الشروط، ليتم تسجيل دخوله.

يجب أن يدرج كلمة المرور المؤقتة المرسلة لهاتفه، ثم ينقر على توثيق للتفعيل.

لا بد من أن يحرص على تدوين رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به، ثم يضغط على تسجيل الدخول. كما تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي على المتقدم أن يملأ كل البيانات الخاصة بالملف الموحد للضمان الاجتماعي المطور، والتحقق منها جميعا قبل ذلك، وتتألف ملفات هذا الأخير من المعلومات الشخصية، وقيمة الدخل، السكن، الترخيص، الممتلكات) وبعد ذلك يقوم بعملية الحفظ، وبهذا تكون تم اتمام عملية تسجيل في الضمان الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد