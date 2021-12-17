خصومات Epic Games Store أحصل على قسمية خصم بقيمة 10$ من المتجر

ننشر خصومات Epic Games الكبيرة خلال موسم العطلات، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب الشركة عن وجود خصومات هائلة وأعداد لا نهاية لها من القسائم المانحة خصماً بقيمة عشرة دولارات أمريكية، وقد أكدت الشركة على إتاحة تخفيضات وعروض موسم العطلات الآن على المتجر الإلكتروني للشركة، ومن خلال ثقفني نستعرض العروض المعلن عنها رسمياً من جانب الشركة وقيمة الخصم، ومتى تحصل على قسمية خصم بقيمة عشرة دولارات أمريكية بعد تطبيق الخصم المقرر.

خصومات Epic Games

أوضحت شركة أوبك جيمز بشكل رسمي أنها بذلت قصارى جهدها من أجل تقديم المساعدة لحصول اللاعبين ألعاب مقابل دفع جزء بسيط جداً من التكلفة الفعلية لها، لذلك قامت الشركة بتقديم أكبر التخفيضات والخصومات التي لم تراها من قبل على الإطلاق، حيث يمكنك الحصول على اللعبة التي ترغب بها من متجر Epic Games الإلكتروني خلال فترة العرض بسعر رمزي.

وقد حددت موعد بدء التخفيضات، حيث يتم الحصول على اللعبة المراد تنزيلها بسعر مخفض اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 17 ديسمبر 2021م، وتستمر الخصومات على الألعاب المتوفرة على الموقع الإلكتروني متاحة حتى تاريخ 6 يناير 2022م لمن يرغب في الاستفادة من العرض الساري على الألعاب المتوفرة.

وأكدت شركة Epic Games على وجود ما يزيد عن 1300 لعبة وإصدار وإضافة عبر المتجر الإلكتروني تم عرضهم للبيع بأسعار رمزية لا تتناسب مع سعرها الحقيقي، أما عن قيمة الخصم المقررة على الألعاب المتوفرة على المتجر فتتراوح من 10% إلى 95% من قيمة اللعبة، كما يجب العلم أن كل لعبة يزيد سعرها عن 14.99 دولار أمريكي، فيمكن الحصول على قسمية خصم تبلغ قيمتها 10 دولارات ضمن خصومات Epic Games Store المعلنة.

متجر Epic Games تسجيل دخول

يمكن الحصول على قسمية الخصم من شركة Epic Games على كل لعبة يزيد سعرها عن المبلغ المعروض أعلاه، ويتم تطبيق هذا الخصم الرائع على المشتري عند الدفع، وجدير بالذكر أن الشركة العالمية للألعاب أعلنت عن عدم وجود حداً لعدد الألعاب التي يمكن الحصول عليها وشرائها من المتجر الإلكتروني.

وهذا يعني أنه يمكنك شراء ألعاب من متجر Epic Games حتى الوصول للحد الأقصى للشراء المسموح في العملية الواحدة للشراء وهي (50 عنصر أو لعبة)، حيث يمكنك إضافة العناصر التي ترغب بها في عربة الشراء الخاصة بك كحد أدنى خمسون عنصر، ويتم حساب التكلفة لأي عنصر يزيد سعره عن 14.99 دولار يتم الحصول على القسمية بعد تطبيق الخصم المقرر على العناصر ضمن خصومات Epic Games Store المتاحة على المتجر الآن.