حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يبدأ التحقيق فى انتهاكات الصراع بإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، فى بيان عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "إنه تبنى بالتصويت قرارا بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع".
وأوضح أنه تم تبنى القرار بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
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