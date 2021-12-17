سفير مصر فى الإكوادور يبحث التعاون الثنائى مع نائب الرئيس 

جدة - نرمين السيد - استقبل نائب رئيس جمهورية الإكوادور، السفير أشرف عبدالقادر سلامة، سفير جمهورية مصر العربية، لدى الإكوادور، لبحث كل محاور التعاون بين البلدين والمساعى المصرية لتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.





وجرى خلال اللقاء استعراض إمكانيات التعاون الثنائى بين مصر والإكوادور فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وبالأخص فى مجالات السياحة، والرعاية الصحية، والتبادل التجارى، ومنع الإزدواج الضريبى وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأعرب نائب رئيس الجمهورية الإكوادورى عن تقديره لمصر حكومًة وشعبًا وتاريخها العريق، والحرص على توطيد العلاقات الثنائية فى إطار سياسة الحكومة، وهى انفتاح الإكوادور على العالم وانفتاح العالم على الإكوادور، كما أشار إلى استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه السلطات المعنية بالتعاون مع مصر فى المجالات كافة محل الاهتمام.

وأكد السفير أشرف سلامة على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية، والتى تمتد لأكثر من 60 عاماً، حيث كانت مصر من أولى الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع الإكوادور فى عام 1960، وشدد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين وفتـح قنـوات أوسع لتواصل كل منهما مــع منطقتى الشـرق الأوســط وأمريـكا اللاتينية أخذاً فى الاعتبار الجودة العالية التى تتمتع بها المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية وتفوقها على مثيلاتها من الدول الأخرى.