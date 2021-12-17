غدا.. العاهل الأردنى يبدأ زيارة رسمية لقبرص

جدة - نرمين السيد - يبدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، غدا السبت، زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تستمر يوما واحدا، يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس.





ويشارك الملك عبد الله الثانى حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، يوم غد السبت، عبر تقنية الاتصال المرئى، بفعالية تسليم جائزة مصباح السلام للعام 2021 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وكان من المقرر أن يزور العاهل الأردنى، مدينة أسيزى الإيطالية؛ للمشاركة فى الحفل المخصص لتسليم الجائزة، إلا أن التدابير الاحترازية التى اتخذها المنظمون، عقب مخالطة جوتيريش لأشخاص ثبتت إصابتهم بكورونا، حالت دون ذلك.

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