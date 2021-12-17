حيل ذكية ونصائح ذهبية لتحسين أداء هواتف أندرويد

يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة على طرق تحسين هواتف أندرويد من خلال العديد من الحيل الجديدة، حيث أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى بعض النصائح الهامة التي يجب على المستخدمين اتباعها من أجل تحسين أداء جميع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، ومع اتباع تلك النصائح والإرشادات التي أشارت لها في تقرير خاص تم نشره على الصحيفة، سوف تحصل على أداء رائع وقوي لجميع الأجهزة الخاصة بهم، وسوف تُصبح من أقوى الأجهزة مهما كان نوعه أو العلامة التجارية التابع لها الهاتف.

نصائح ذهبية لتحسين أداء هواتف أندرويد

قد يواجه بعض المستخدمين مشكلات كثيرة أثناء التعامل مع الهواتف، وسوف تعمل تلك الحيل على التخلص من تلك المشكلات بشكل سريع وعاجل، حيث أنها سوف تُعيد هاتفك إلى سابق عهده وتعزيز مستوى العمل به، لذا ننصح جميع متابعي موقع ثقفني على تطبيق تلك النصائح الهامة التي تقدم الحل للعديد من تلك المشكلات والحصول على أداء قوي مميز.

يجب أولاً التخلص من جميع التطبيقات الغير مستخدمة، حيث أن إزالة تلك التطبيقات تؤدي إلى تحرير مساحة من التخزين مع تعزيز أداء الهاتف بشكل عام، أما الحيلة الثانية يجب ترقية سعة التخزين الإضافية من خلال إضافة ذاكرة خارجية microSD، مما يؤدي إلى زيادة حجم التطبيقات والوسائط التي يمكنك الاحتفاظ بها على الهاتف خلال الفترة القادمة.

ثالثاً يجب استخدام برنامج مضاد للفيروسات، ولاسيما أن نظام التشغيل على هواتف أندرويد يدعم تطبيقات مكافحة الفيروسات، والتي يمكن تحميلها مجاناً من أجل الحماية من البرامج الضارة، كما أنه يقوم بالعديد من المميزات الأخرى مثل حماية الخصوصية ومنع الاختراقات للهاتف، أما الحيلة الرابعة فيجب إعادة تشغيل الهاتف، حيث أن تلك الحيلة تعيد الهاتف إلى نشاطه السابق، كما أنه يُساعد على حذف جميع الملفات المفتوحة بشكل مؤقت على هاتفك، وتعمل على تنظيف الذاكرة العشوائية الرام والتي تزيد من أداء الجهاز وسرعته، أما الحيلة الأخيرة والسادسة فيجب مسح ذاكرة التخزين المؤقت cache، حيث يؤدي ذلك توفير مساحة تخزين على الهاتف وتحسين أداء وكفاءة الجهاز.