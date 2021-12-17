السعودية تعرف على تمويل الراجحى وكيف تسجل فى التمويل والشروط الخاصة بة

تتحدث مقالتنا اليوم عن بنك الراجحي وايضا الشروط الخاصة بة والاجراءات التى يجب ان تتبعها لكي تقوم بالتسجيل فى بنك الراجحى ، بنك الراجحى يهتم به كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ويريدون التسجيل فية من اجل توفير عيشة كريمة وأيضا تلبية احتياجاتهم الاسرية والمتطلبات الخاصة بهم فمن خلال بنك الراجحى تستطيع ان تحصل على قروض ميسرة لسد جميع احتياجاتك الشخصية وايضا الاسرية، يوفر بنك الراجحى لكافة المواطنين التمويل فانة يعتبر من البرامج الشخصية التى يقوم مصرف الراجحى تقديمها لمساعدة المواطنين لحصولهم على قرض شخصى ، فيميز بنك الراجحى بالتغلب على جميع المشاكل التى تواجه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مع العلم ان جميع عمليات التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الكرام كيفية التسجيل فى بنك الراجحى بطريقة صحيحة دون ان تواجه اى مشكلة ولا يتم تعرضك بأن يقوم البنك برفض طلبك .

اولا : يمكنك الاتصال على الرقم الاتى 920011038 للحصول على التمويل من بنك الراجحى .

ثانيا : عليك استخدام التطبيق الخاص ببنك الراجحى لكى تحصل على طلب التمويل .

.ثالثا : ادخال كافة البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة

رابعا :بمجرد استخدام هذا التطبيق يقوم بنقلك مباشرة إلى تطبيق جوجل بلاى .

خامسا : عليك الحصول على التطبيق عن طريق متجر آب ستور .

للشخص الذي يطلب القرض من بنك الراجحى يجب ان يكون دخلة الخاص بة شهريا على الاقل 2000 ريال سعودى .

على العملاء التى يحولون الراتب الخاص بهم الى بنك الراجحى عليهم بتقديم كشف حساب بنكى يتم التوضيح فية الرواتب الخاصة بهم المودعة الى بنك اخر ، او تقديم كشف حساب بنكي آخر يتم التوضيح فى باخر ثلاث رواتب قد تم إيداعها الى بنك اخر .

لم يتم اشتراط وجود ضامن لكى يتم الحصول على التمويل .

يجب على المتقدم أن يكون لديه سجل ائتماني قوي .

كيف تسجل فى تمويل الراجحيالشروط الخاصة بتمويل إمكان المسير ببنك الراجحى

أخيرا قد نكون عرضنا لكافة متابعينا طريقة التسجيل فى بنك الراجحى والشروط التى يجب على المتقدم اتباعها ونتمنى ان تنال اعجابكم .