أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أمين الجرزي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أمين الجرزيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أمين عبدالسلام الجرزي عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 47 مديرية مقبنة محافظة تعز، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لنجل الفقيد أحمد أمين عبدالسلام الجرزي وإخوانه وباقي أفراد الاسرة، وكافة آل الجرزي بمديرية مقبنة محافظة تعز في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد، حيث كان أحد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمديرية مقبنة، وأحد الشخصيات الإجتماعية البارزة التي حظيت باحترام وتقدير الجميع.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.