أخبار اليمن : قصف سعودي مكثف على 5 محافظات يمنية

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قصف سعودي مكثف على 5 محافظات يمنية

شن طيران العدوان السعودي اليوم 26 غارة على مأرب والجوف وتعز وحجة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. قصف سعودي مكثف على 5 محافظات يمنيةشن طيران العدوان السعودي اليوم 26 غارة على مأرب والجوف وتعز وحجة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ15 غارة جبل البلق في مديرية الوادي بمأرب، و5 غارات المجمع الحكومي بمديرية الحزم وغارتين على منطقة سلبة بمديرية خب والشعف بالجوف. وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على جبل المجاشعة بمديرية مقبنة وغارتين على مطار تعز، وغارة على جمارك حرض بحجة. وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بصعدة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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