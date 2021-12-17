الإجازات الرسمية لعام 2022 في مصر للعاملين بالقطاع الخاص والعام والطلاب

الإجازات الرسمية لعام 2022 ، أيامًا قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2022 ومعه ينهي الجميع سنة ماضية بكل ما بها من آلام وأحزان وخسائر وفرح وسعادة بأمل جديد لبدء السنة الجديدة، وقبل اقتراب بداية أي عام يبحث المصريين وغيرهم في كل مكان عن الإجازات الرسمية التي تقوم الدولة بمنحها للأفراد في السنة من أجل أخذ قسط بسيط من الراحة، وتكون تلك الإجازات مدفوعة الأجر، أي أن الغياب بها لا يخصم من أجر العاملين، ويبحث عنها كافة المصريين من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها قضاء تلك الإجازات سواء بالسفر أو الخروج للتنزه وغيرها.

الإجازات الرسمية لعام 2022

في كل عام قبل نهاية شهر ديسمبر تستعد رئاسة الوزراء من أجل إصدار بيان يوضح كافة الإجازات الرسمية وغير الرسمية للمصريين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تكون مختصة بكافة الفئات، غير الإجازات الأخرى التي تحددها وزارة التربية والتعليم بشأن إجازات نصف العام وآخر العام.

وتأتي تلك الإجازات الرسمية في المواعيد التالية :

عطلة عيد الميلاد المجيد، 7/1/2022.

عيد الشرطة، 28 يناير 2022.

عيد تحرير سيناء، 25 إبريل 2022.

إجازة عيد العمال، 1/5/2022.

شم النسيم، 3/5/2022.

إجازة رسمية لثورة 30 يونيو، 1/7/2022.

إجازة عيد الثورة تؤجل إلى السبت 24/7/2022.

عطلة عيد القوات المسلحة، 6/10/2022.

إجازة رأس السنة الهجرية 12/8/2022.

عطلة المولد النبوي الشريف، 18/10/2022.

الأعياد الرسمية في عام 2022

ويعد هناك عيدين يحتفل بهم الجميع في مصر بإجازات رسمية وهما :

عيد الفطر المبارك، وتبدأ إجازته الأربعاء 12/5/2022، حتى الأحد 16/5/2022.

عيد الأضحى المبارك، وتبدأ إجازته يوم السبت 17/7/2022، حتى الجمعة 23/7/2022.

عطلات غير رسمية في مصر

بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي تصدرها رئاسة الوزراء للعاملين في مصر والطلبة والطالبات فأن هناك عطلات غير رسمية لا يعطل بها المصالح سواء الحكومية أو الخاصة، حيث أنه لا يتم وضعها ضمن قائمة المناسبات الرسمية التي يحصل بها الجميع على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ومنها :

إجازة يوم الشهيد، 9 مارس 2022.

عطلة عيد الأم، 21 مارس 2022.

تحرير طابا، 19 مارس 2022.

مناسبة عيد الجلاء، 18 يونيو 2022.

مناسبة عيد وفاء النيل، 15 أغسطس 2022.

عيد النصر، 23 سبتمبر 2022.

بالإضافة إلى تلك الأيام قد يكون هناك أيام أخرى تعطي بها الدولة إجازات رسمية استثنائية حسب التقلبات الجوية أو أي من المناسبات الطارئة، ولكن تلك الإجازات يتم الإعلان عنها بوقتها مباشرة.