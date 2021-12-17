أزمات إنسانية واعتقالات وتحريض .. إثيوبيا على حافة السقوط (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بعد عام كامل من الصراع بين قوات الجيش الإثيوبى وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراى الذى بدأ فى نوفمبر2020، فشلت مهمة إخضاع الإقليم الذى حكم قادته إثيوبيا 3 عقود متواصلة باستخدام القوة.





وفى الفيديوجراف التالى يكشف "دوت الخليج" الصراع القائم فى إثيوبيا الذى تعيشه حاليا منذ نوفمبر 2020، حيث إن رئيس الوزراء الإثيوبى حول بلاده إلى ساحة للاقتتال بين أبناء شعبه، فضلا عن الاعتقالات القسرية لا تزال مستمرة على يد قوات آبى أحمد. وأوضح الفيديوجراف أن القوات الإثيوبية تُصعّد خطاب الكراهية والتحريض ضد تيجراى وأورومو، كما احتجز 9 من موظفى الأمم المتحدة بموجب حالة الطوارئ، فيما اتهمت الأمم المتحدة أديس أبابا باحتجاز 7 آلاف شخص والتحريض على العنف.

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