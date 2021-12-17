البحرين تعرب عن تضامنها مع الفلبين بعد آثار إعصار «راى»

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تضامنها مع جمهورية الفلبين جراء الإعصار"راى"، الذى ضرب المناطق الجنوبية فى الفلبين، وأودى بحياة عدد من المدنيين وتسبب فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وخسائر كبيرة فى الممتلكات.





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