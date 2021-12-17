الكاظمى: سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الإقليم لمواجهة موجة الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وأن الكاظمى عبّر خلال الاتصال الهاتفى، عن تعازيه ومواساته بوفاة عدد من المواطنين إثر الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، داعياً للمصابين بالشفاء العاجل".

وأشار البيان إلى أن "بارزانى تحدث عن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الإقليم فى مواجهة الفيضانات والسيول، ولا سيما فى أربيل".

وأكد الكاظمى وفقا للبيان أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة المؤسسات فى الإقليم على مواجهة موجة الفيضانات الأخيرة.

وتابع: "الجانبان تباحثا حول التطورات المختلفة وسبل تدعيم التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مختلف المستويات بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن مصالح الشعب العراقى بكل مكوناته".