تحديث بيانات الراجحي تكون ضرورية بعد تجديد الاقامة حيث يمكن لكافة العملاء، إيداع وسحب النقود وسداد الفواتير عبر استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كافة أرجاء المملكة إضافة إلى إمكانية تحديث البيانات، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي أتاحها المصرف حرصًا على توفير وقت، وجهد العملاء، يدعم مصرف الراجحي خدمة تحويل المبالغ النقدية عن طريق الإنترنت بسهولة وبأمان تام، كما أن البنك يقوم بإرسال كشف حساب خاص بالأموال الخاصة بالعميل شهريا، ومن السهل فتح حساب مصرفي، يقوم العميل بتفعيل أي بطاقة ائتمانية خاصة به وإيقافها عبر الهواتف غير تحديث البيانات، بعد ان أطلق بنك الراجحي تطبيق خاص به على الهاتف المحمول لمساعدة عملائه في كل مكان من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، من التعاملات المالية أغلبها يتم من خلال بطاقات الصراف الآلي، ويحتاج العميل بين الحين والآخر للتعرف على الرصيد وعمليات السحب والإيداع التي قام بها.

أولا يجب زيارة أحد أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي. الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. ثم الضغط على زر عمليات أخرى. ثم اختيار التسجيل في بوابة الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية. يتم اتباع الإرشادات بشكل صحيح، والتأكد من صحة البيانات قبل إتمام عملية التسجيل. بعد ذلك وصول رسالة نصية على الهاتف الخاص بك، وفيها كل البيانات التي تتعلق بعملية التسجيل التي أتممتها.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة من خلال الصراف

كما تستطيع تغيير فرع المصرف الذي تتعامل معه، وذلك بالنقر على زر تغيير الفرع، ثم تسجيل الكود المكون من ثلاثة أرقام، كما تستطيع أيضًا تغيير رقم الهاتف الخاص بك، وذلك بالضغط على خيار تحديث رقم الهاتف. ولكن يتطلب منك تغيير رقم الهاتف كتابة إقرار بأنك ترغب في تغيير رقم الهاتف الخاص بك.

يجب الاتصال من خلال الجوال على رقم “920003344”. بعد ذلك تقوم بالانتظار حتى يتم تحويل المكالمة إلى الرد التلقائي. ثم تقوم بالضغط على رقم 1. يتم تحديد رمز الخدمة 0. استخدم لوحة المفاتيح لتحديد رمز الخدمة 5. يلى ذلك اتباع كافة التعليمات في الرد علي وكتابة البيانات بالشكل الصحيح. واخيراالانتظار 24 ساعة ليتم تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة عن طريق الجوال.

تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة من خلال الجوال