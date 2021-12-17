شروط أداء العمرة 2022 بعد السماح للعديد من الفئات بأدائها والضوابط الواجب إتباعها

شروط أداء العمرة 2022 ، تغيرت الكثير من الإجراءات والضوابط التي كان من المعروف اتباعها للرغبة في أداء العمرة من قبل المصريين وكافة الفئات الراغبة في التوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، وذلك نظرًا لانتشار وباء كورونا الذي يتنشر بسرعة كبيرة ورغبة المملكة في اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على المقيمين بداخلها، ولكن منذ فترة أعلنت الجهات الرسمية في السعودية بتصريح رسمي إعادة فتح العمرة مرة وأيضًا فتح خطوط الطيران بين مصر والسعودية بعد أن كانت معلقة في الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا.

شروط أداء العمرة 2022

أعلنت السعودية مؤخرًا فتح الطيران بين مصر والسعودية وأيضًا عدد من الدول الاخرى التي كانت قد أغلقت معها الطيران في الفترة الماضية، ومعه كثرت العديد من التساؤلات حول الضوابط اللازمة والشروط المطلوبة من أجل السفر إلى المملكة لأداء فريضة العمرة، حيث يترقبها الملايين من المواطنين بفارغ الصبر، وشددت المملكة على ضرورة إتباع تلك الشروط من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، ففي حالة الموافقة عليها وتنفيذها، يمكن لأي شخص تنطبق عليه الشروط استكمال كافة أوراقه للسفر لأداء فريضة العمرة وأداءها بدون أي قلق.

وأوضحت المملكة أن هناك عدد من الشروط الواجب إتباعها لذلك وهي :

ضرورة الحصول على جرعتي لقاح كورونا المعتمدة من السعودية، وفي حالة التأكد من حصوله عليها يتم دخوله إلى المملكة بدون حجر مؤسسي له.

إذا كان الشخص المسافر لأداء العمرة حاصل على لقاح كورونا المعتمد داخل مصر، تفرض عليه الحجر الصحي عبر دخوله إلى المملكة لمدة ثلاثة أيام، وبعدها يمكن له أداء العمرة.

أسعار تذاكر عمرة رجب

يترقب المصريين في تلك الفترة القيام بعمرة شهر رجب والتي تحتاج إلى تطبيق الشروط من أجل القيام بتنفيذها، وأهمها إجراء مسحة الكورونا قبل 72 ساعة بالكثير من السفر إلى المملكة، بشرط أن تكون الشهادة الخاصة بنتيجة التحليل تتضمن رمز QR المعتمدة من وزارة الصحة، وتستعد شركات السياحة الدينية في تلك الأيام من استقبال طلبات رحلات العمرة، حيث أنه من المتوقع زيادة الأسعار بداية من منتصف يناير المقبل 2022 بنسبة 25 % إلى 30 % للإجراءات الاحترازية الكبرى التي تتحملها شركات السياحة، ومن المتوقع أن تكون الأسعار كالتالي :