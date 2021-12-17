الاستعلام عن سكني برقم الهوية وشروط التسجيل ، يعتبر سكني خدمة كبيرة من الخِدْمَات التي تقدمها المملكة العربية السُّعُودية للمواطنين، حيث أن الحكومة السُّعُودية تسعي دائما لتحقيق الأفضل لكل مواطن أو مقيم داخل المملكة، وتقدم المملكة خِدْمَات في كافة المجالات ومن أهم المجالات بها هي العقارات لذلك أطلقت برنامَج سكني الذي يساعد المواطنين في امتلاك منازل جديدة وتم إطلاقها منذ عام 2017م وتستمر حتي الآن وفي خلال هذه الفترة تم تخصيص عدد 280 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق متفرقة من أرض المملكة ، وإليكم باقي تفاصيل برنامَج سكني فيما يلي علي موقع ثقفني.

الاستعلام عن سكني برقم الهوية

في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة منذ سنوات أملاً منها أن توفر حياة كريمة لجميع أفراد الشعب السعودي؛ قامت بإطلاق برنامج سكني الذي يعتبر الآن واحد من أهم البرامج فهو دعم مادي للوحدات السكنية يتم صرفه كل شهر علي مدار العام ويكون موعد صرفه في تاريخ 24 من الشهور الميلادية، ويتم تحديد القيمة المالية لمل فرد حسب حالته عند تقديم الطلب الخاص به في صندوق التنمية العقاري بالمملكة.

وهناك من يرغم من المواطنين الاستعلام عن الدعم السكني عن طريق الإنترنت ولكن باستخدام رقم الهُوِيَّة الوطنية 1443، حيث يمكن إتمام عملية الاستعلام دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، وهذا ما سوف نعرضه الآن في السطور التالية:

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي برنامج سكني.

بعد ذلك يجب الضغط علي تسجيل الدخول.

ثم كتابة جميع البيانات المتعلقة بحساب المستعلم مثل (رقم الهُوِيَّة الوطنية، ثم يجب تأكيد أن المستعلم ليس روبوت، والنقر علي التالي)

بعد التسجيل يتم الانتقال إلي الصفحة الشخصية.

بعد ذلك يجب اختيار القائمة الخاصة بالخدمات العامة.

ومن هذه الصفحة يتم اختيار الاستعلام عن طريق رقم الهُوِيَّة الوطنية.

وفي حالة الرغبة في التحقق من الاستحقاق يتم ذلك عن طريق تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم بعد ذلك النقر علي كلمة استعلم.

وأخيراً ستظهر النتيجة المنتظرة وهي أما الشخص يحق له الدعم أم لا.

شروط استحقاق الدعم السكني

أعلن برامج الدعم السكني عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في الشخص الذي يريد أن يحصل علي هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السُّعُودية، وهي الشروط الذي تم الاتفاق عليها من الوزارة للمواطنين المستفيدين من البرنامج ، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون الشخص الذي يريد الحصول علي الدعم حاصلاً علي الجنسية السعودية.

من المفترض أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عام.

يجب ألا يكون حصل في وقت سابق علي الدعم السكني للتسجيل من جديد.

من أهم الشروط أن تكون الأسرة المستفيدة من الدعم مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا تكون الأسرة مالكة لعقار.

وتعتبر هذه الشروط الأساسية التي من المفترض أن تتواجد في الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم السكني له ولأسرته، فيجب توافرها جميعاً ، بالإضافة إلي طريقة الاستعلام الإلكترونية التي قمنا بعرضها بالتفصيل ونأمل أن نكون عرضنا كافة هذه المعلومات بأفضل شكل وتحقيق الاستفادة لمن يريد المعلومات.