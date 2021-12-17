إعلان موعد إطلاق ناسا لتليسكوب يدرس "بداية الزمان"

أكد بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الجمعة، أن المقرر أن تنفذ محاولة لإطلاق التليسكوب الفضائي جيمس ويب، يوم الجمعة المقبل 24 ديسمبر، عشية عيد الميلاد.
ومن المرتقب أن يرفع صاروخ أوروبي من طراز "أريان" التليسكوب إلى الفضاء من غويانا الفرنسية بأميركا الجنوبية.
ويب الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، يعد خليفة للتليسكوب هابل الفضائي، كان من المفترض أن ينطلق السبت، لكنه واجه مشكلة فنية خلال الاستعدادات للإطلاق، مما أسفر عن تأخير الإطلاق لأربعة أيام. ثم تعين إصلاح خلل فني على متن الصاروخ، مما أجل الإطلاق ليومين آخرين.
ووافق مسؤولو الفضاء الأميركيون والأوروبيون على الجمعة كموعد للإطلاق، بعد آخر جولة من الفحوص.
ويتوقع نيلسون وجود حشد أصغر أثناء الإطلاق، بسبب موسم الأعياد، وينتظر أن يبدأ الإطلاق الساعة 7:02 صباحا بالتوقيت المحلي.
ونقلت الأسوشيتد برس عن نيلسون قوله: "لأنها عشية عيد الميلاد، كل الوفود التي كان من المنتظر حضورها تبخرت"، وأشار إلى أن فريق ناسا والمتعاقدين معه عدده أيضا قل، "لكنه سيكون هناك".
بعد تأخر سنوات، من المقرر أن يفحص ويب في بداية الزمن، حتى وقت تشكيل النجوم والمجرات.
وتتشارك ناسا مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية في هذا المشروع الضخم.
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