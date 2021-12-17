الخارجية الفلسطينية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف إرهاب المستوطنين

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل؛ لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل وبلداتهم وقراهم.





وطالبت الوزارة فى بيان صحفى الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن المستوطنين يواصلون إرهابهم وانتهاكاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل الآمنين فى منازلهم وبلداتهم وقراهم فى الضفة الغربية المحتلة عامةً وفى شمالها بشكلٍ خاص، مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين الممنهجة التى حدثت هذا اليوم ضد البلدات والقرى الفلسطينية خاصة قريوت، برقة، وحى الشيخ جراح فى القدس المحتلة وغيرها، والتى خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة فى صفوف المواطنين.

وأضافت أن هذه الاعتداءات أخذت شكل هجمات جماعية منظمة شارك فيها أعداد كبيرة من عناصر الإرهاب اليهودى المسلحة، وأقدمت على إطلاق الرصاص الحى بهدف القتل ضد المواطنين العزّل، واقتحام عشرات المنازل وتخريب محتوياتها، ومحاولة اختطاف عدد من المواطنين وضربهم فى أماكن قاتلة، وسط تعزيزات مكثفة من جيش الاحتلال لحمايتهم وتسهيل اعتداءاتهم.

وقالت الوزارة إن المستوطنين انتشروا على مفترقات الطرق والشوارع الرئيسة وإلقاء الحجارة على مركبات الفلسطينيين، وإقدامها أيضًا على البدء ببناء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مستعمرة "كريات أربع" بمحافظة الخليل.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نفتالى بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف وإرهاب المستوطنين ونتائجه وتداعياته الخطيرة على الأوضاع فى ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مشيرةً إلى أنها لطالما حذّرت من انفجار الأوضاع نتيجة تزايد أعداد المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المنتشرة فى طول الضفة الغربية وعرضها، والتى تتمركز فى قواعد انطلاق معروفة تماماً للاحتلال وأجهزته المختلفة، التى لم تحرك ساكناً ولم تتخذ أية إجراءات لوقف جرائم المستوطنين أو اعتقال عناصر منظماتهم وميليشياتهم المسلحة.