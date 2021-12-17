بعد ظهور «أدلة دامغة».. كندا ترفع حظر السفر عن مصر وتسع دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - وصرح وزير الصحة الفيدرالى جان إيف دوكلوس، أن الإجراءات المحددة المتعلقة بالمسافرين من بلدان معينة ستنتهى بسبب "الأدلة الدامغة" على وجود انتقال مجتمعى لأوميكرون فى معظم البلدان.

ومع القيود السابقة، لم يُسمح للمواطنين الأجانب الذين كانوا فى نيجيريا وملاوى ومصر وجنوب إفريقيا وموزمبيق وبوتسوانا وزيمبابوى وناميبيا وليسوتو أو إيسواتينى فى الأيام الـ 14 السابقة للسفر بدخول كندا.

وقال دوكلوس: "بالنظر إلى الوضع الحالى، فقد أدى هذا الإجراء الغرض منه ولم يعد ضروريًا"، سيتم رفع حظر السفر رسميا يوم غد السبت 18 ديسمبر.

وأوضح أن الأشخاص الذين سافروا عبر تلك الدول العشر سيخضعون لنفس القواعد التى يخضع لها أولئك الذين يسافرون من دول أخرى إلى كندا.

وقال دوكلوس إن كندا ستطلب مرة أخرى من الأشخاص العائدين إلى ديارهم بعد رحلات خارجية تستغرق أقل من 72 ساعة لتقديم اختبار سلبى، وتتزايد أعداد حالات كوفيد-19 بسرعة فى كندا، وكرر نصيحة الحكومة بضرورة تجنب الكنديين والمقيمين السفر الدولى.

ويتعين على المسافرين جواً الذين يدخلون كندا من دول أخرى غير الولايات المتحدة إجراء اختبار (كوفيد- 19) فى المطار الذى يهبطون فيه بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. أيضًا ، يُطلب من معظم المسافرين إظهار دليل على اختبار سلبى تم إجراؤه قبل دخول كندا.

وأشار الوزير إلى أنه بينما تسبب حظر السفر فى جدل، تعتقد الحكومة الفيدرالية أنه من الضرورى وضعه موضع التنفيذ لإبطاء وصول أوميكرون إلى البلاد.