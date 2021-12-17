تعد طريقة فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1443 في المملكة العربية السعودية من أسهل الطرق ومساعدة عملاء البنك في تسهيل خطوات العملاء من الخدمات الإلكترونية والمميزة من بنك الراجحي المالية ومساعدة عميل البنك على سهولة فتح حساب استثماري ومحفظته الاستثمارية في مصرف الراجحي والتي تسهل للعملاء التداول في سوق المال السعودية وتفعيل المحفظة الخاصة به ورسوم خدمات بنك الراجحي المالية وفتح حساباته للتداول.

إنشاء حساب استثماري بمصرف الراجحي

يساعد مصرف الراجحي عملاء البنك في فتح خدمات محفظته وحسابه الاستثماري في التداول في بنك الراجحي وذلك بوضع الأموال بها وبيع وشراء جميع منتجاته من السوق المصرفية في التداول السعودية وإقبال اكثر العملاء لدى البنك التي لهم حسابات جارية والمحصصة لعملاء بنك الراجحي إلى زيادة لاستثمار في تداول الراجحي وزيادة الدخل المادي لهم وزيادة الأرباح من خلال تداول الأسهم والاكتتاب على جميع الأسهم الموجودة في المملكة والمطروحة في سوق المملكة العربية السعودية.

طريقة فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1443

يتيح بنك الراجحي للعملاء في فتح حساب استثماري خاص بهم باتباع احدي الطرق التالية .

فتح حساب استثماري في بنك الراجحي أون لاين .

أو خدمة فتح حساب في بنك الراجحي من التطبيق وسيتم الشرح بالتفصيل في الأسطر القليلة التالية.

كيفية فتح حساب استثماري في بنك الراجحي اون لاين

يمكن لعملاء بنك الراجحي فتح حساب استثماري أون لاين من موقع بنك الراجحي الرسمي لتداول الراجحي المالية بالخول للخطوات التالية .

الدخول إلى تداول الراجحي المالية.

الضغط على فتح حساب استثماري كما هو بالشكل.

النقر على سهم لنبدأ.

سيتم نقل عميل البنك إلى صفحة جديدة لإدخال بيانات.

إدخال وكتابة رقم بطاقة الصراف الألى مدى الخاصة بالعميل بشكل دقيق وصحيح.

كتابة الرقم السري الخاصة ببطاقة الصراف الآلي والذي يتكون من أربع أرقام.

يتم إدخال رمز التحقق الخاص بعملية التأكيد ثم النقر على التالي.

قم بكتابة رموز التفعيل الذي يتم إرساله من البنك إلى رقم العميل الخاص بهو النقر على “التالي”.

يتم قراء الشروط والأحكام التي تتعلق بفتح حساب الاستثماري بالبنك ثم النقر على التالي.

قم باختيار نوع الحساب الذي ترغب بالحصول عليه.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة فتح حساب استثماري في بنك الراجحي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية سواء للمواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة. كما قمنا بمعرفة كيفية فتح الحساب الاستثماري عن طريق منصة الراجحي الإلكترونية بسهولة.