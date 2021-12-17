تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وتونس اليوم السبت 18-11-2021 في نهائي كأس العرب مجاناً

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وتونس اليوم في نهائي كأس العرب 2021 محل اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء الوطن العربي، حيث تختتم اليوم بطولة كأس العرب فيفا قطر بمواجهة قوية بين المنتخبين الإفريقيين الجزائري والتونسي من اجل التعرف على صاحب لقب النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، حيث يترقب الجميع مباراة قوية بين المنتخبين في ظل المهارات الكبيرة التي ظهر بها الفريقين خلال البطولة، وخاصة المنتخب الجزائري، والذي يعد المرشح الأقوى لتحقيق لقب البطولة، ومن خلال المال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس مجاناً وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس مجاناً

ستكون الكثير من الجماهير العربية في انتظار متابعة لقاء المنتخبين الجزائري والتونسي في نهائي بطولة كأس العرب 2021، حيث وصل المنتخبين إلي المباراة النهائي بعد سلسلة من اللقاءات القوية حتى الوصول للمباراة النهائي، والتي ستكون غاية في القوة والإثارة ف ظل سعي كلا المنتخبين لتحقيق الفوز، وحصد لقب البطولة، وخاصة أن المباراة ستكون بين إثنين من كبار القارة الإفريقية.

يذكر أن المنتخب التونسي قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز خلال الدور نصف النهائي على المنتخب المصري بهدف وحيد دون رد في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليكون نسور قرطاج أول الفرق المتأهلة للمباراة النهائية، وعلى الجانب الآخر، فقد قدم المنتخب الجزائري مباراة نارية أمام المنتخب القطري انتهت بفوز الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الجزائر وتونس اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الجزائر وتونس اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021 في نهائي كأس العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي على ملعب البيت، وسيكون هناك تغطية إعلامية كبيرة لنهائي كأس العرب، والمقامة حالياً في دولة قطر

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وتونس

نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس العرب 2021 مجاناً في ظل المتابعة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة لهذه البطولة منذ بدايتها في 30 نوفمبر الماضي، حيث أعلنت قنوات بين سبورت عن نقل كافة مباريات البطولة عبر القنوات المفتوحة الخاصة بها عبر جميع الأقمار الصناعية، وذلك بعد فك تشفير القناتين الأولي والثانية لنقل كافة فعاليات البطولة، كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس المفتوحة، والتي يمكنكم التقاطها بكل سهولة ويسر.

القناة الكأس الرياضية الأولي التردد 11919 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD1 القناة بين سبورت المفتوحة الأولي التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة HD1

تردد قناة الكأس المفتوحة