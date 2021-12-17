المملكة المتحدة : تسجيل أكثر من 93 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن هذه الإحصائية تمثل رقماً قياسياً جديداً فى ظل انتشار متحور "أوميكرون" داخل بريطانيا.
وأضافت الشبكة أنه قد تم تسجيل 3201 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" فى المملكة المتحدة، ليصل الإجمالى إلى 14 ألفا و909 أشخاص.
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