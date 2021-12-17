العراق : سيول جارفة تتسبب فى مصرع 12 شخصا وفقدان طفل بأربيل

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ لإغاثة المواطنين بأربيل التى اجتاحتها سيول جارفة.

بدوره، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن الحكومة قامت بعملية جرد للأضرار وإزالة الركام من الشوارع، مشيرا إلى فتح حساب فى أحد المصارف لاستقبال التبرعات للمتضررين من السيول.

فى سياق آخر، أعلنت قوات الأمن العراقية القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة نينوى.

وأوضح بيان أن الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم فى الموصل وعنصر مقاتل داخل التنظيم، كما أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى عن تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين فى صحراء الأنبار.

وقالت الخلية إنه تم تنفيذ 30 عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين فى صحراء الأنبار؛ للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الإرهابى والوصول إلى أوكارهم وملاذاتهم، وبينت أنه أسفرت العملية عن تدمير أوكار وأنفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية.