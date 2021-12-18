طريقة تحضير تشيز كيك التمر بدون فرن واستمتعي بالفوائد الرائعة والشهية للمكونات

من أشهي الحلويات التي يحبها الكبار والصغار هي تشيز كيك التمر فيمكن تناولها في الفطار أو مع الشاي أو القهوة أو كوب من العصير، ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة، كما تتميز بنكهة جميلة، وعندما يتم حشوها بالتمر يصبح طعمها شهي وذات قيمة غذائية عالية مفيدة للأطفال، وسنوضح في السطور التالية طريقة وخطوات التحضير

تشيز كيك التمر

يتم تحضير تلك الوصفة بمكونات بسيطة للحصول على طعم شهي، وتستخدم المكونات التالية في التحضير:

عبوة بسكويت سادة ومطحون.

سادة ومطحون. 100 جرام من الزبدة اللينة.

7 حبات من التمر يكون منزوع النواة، ومعجون للحشو.

علبة من اللبن الزبادي.

علبة من القشطة.

علبة من الحليب المركز المحلى.

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

8 مربعات من الجبن الكريمي.

طريقة التحضير

يطحن في البداية البسكويت ليصبح خليط ناعم.

يتبعها تذويب الزبدة ثم تضاف لكمية البسكويت المطحونة.

يفرك الزبدة مع البسكويت لتشرب المكونات معًا.

تحضر صينية وتوزع فيها الخليط بالتساوي.

يحضر الخلاط وتوضع كل المقادير السابقة ماعدا التمر، مع الخفق بشكل جيد.

يضاف كمية التمر المنزوعة النواة مع الخفق بشكل مستمر لتجانس الخليط.

يسكب المزيج ويوضع فوق خليط البسكويت.

يدخل القالب في الفرن ويترك لمدة ربع ساعة ليتماسك التشيز كيك، وتصبح طبقة البسكويت لونها ذهبي.

تخرج الصينية من الفرن ، وتترك تبرد ساعتين.

تحضير تشيز كيك التمر بدون فرن

يعتبر التمر من أكثر الفواكه قيمة غذائية، فهو يضم مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والحديد، كما يحمي الجسم من الإصابة بالانيميا وأمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي ويحميه من الإصابة بالسرطان، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:

250 جرام من بسكويت الشاي المطحون.

20 حبة من التمر منزوعة النواة.

100 جرام زبدة.

1 علبة من الحليب المركز المحلى.

1 علبة من القشطة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من الجبنة الطرية.

يطحن البسكويت ليصبح مسحوق ناعم.

تذاب الزبدة مع البسكويت.

يوزع الخليط في صينية بالتساوي.

توضع كل المقادير في الخلاط ويتم خفقهم جيدُا.

قدر على النار يضاف فيه التمر والسكر والماء ويطهى المزيج.

يضاف الكريم مع الجبنة والحليب وقشر الليمون.

الاستمرار في الخفق لتمام تجانس الخليط.

تسكب المكونات معًا ويدل البراد ليتماسك ثم يقدم بارد.

خطوات تحضير التشيز كيك