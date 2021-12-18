مصر تعلن تسجيل أول 3 إصابات بالمتحور أوميكرون

قالت وزارة الصحة المصرية، ليلة السبت، إن مصر سجلت أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأضافت وزارة الصحة المصرية في بيان: "هناك حالتان لا تعانيان من أي أعراض، والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الحالات الثلاث للعزل والمتابعة من الفريق الطبي".

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