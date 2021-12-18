رئيس الهند: ملتزمون بدعم بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، اليوم الجمعة، عن التزام بلاده بدعم بنجلاديش، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها علاقات متينة وفريدة تستند إلى روابط القرابة والثقافة واللغة المشتركة، وأن قيادتى البلدين تحرصان على تعزيز هذه العلاقات.





جاء ذلك فى معرض كلمة ألقاها الرئيس الهندى خلال لقاء مع أفراد الجالية الهندية فى مدينة داكا أثناء زيارته لبنجلاديش. وقال الرئيس الهندى إن : "بنجلاديش أصبحت نموذجا للنمو فى المنطقة، وأن نمو بنجلاديش يثبت أن كفاح شعبها كان من أجل قضية، حيث كان يكافح من أجل الحصول على الحقوق الديمقراطية الأساسية". وأضاف قائلًا: "حفاظ بنجلاديش على قيم المجتمع التقدمى والديمقراطى المتجانس يعتبر أحد الإنجازات الرئيسية لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة". وأشار الرئيس الهندى إلى التزام البلدين بالعمل من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، وأن هناك إمكانيات ضخمة لتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.

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